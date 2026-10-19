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Erste Schätzungen: Bowhead Specialty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
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Bowhead Specialty wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,512 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bowhead Specialty soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD, gegenüber 549,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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