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Erste Schätzungen: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

11.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Box
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Box stellt voraussichtlich am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Box noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Box 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 304,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Box 276,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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