Erste Schätzungen: Boyd Group Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boyd Group Services Inc Registered Shs
144,00 EUR -4,00 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen

Boyd Group Services gibt voraussichtlich am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,627 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 816,8 Millionen USD für Boyd Group Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,05 Milliarden CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,56 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.net

