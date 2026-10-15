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Bilanz in Sicht

Erste Schätzungen: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BP wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
7.27 EUR 0.07 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen

BP wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,383 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 GBP erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 61,07 Milliarden USD für BP, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,90 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 230,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 BP Buy UBS AG

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