Erste Schätzungen: Bravida legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.10.26 06:21 Uhr

Bravida wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bravida noch 1,19 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,91 Milliarden SEK – ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bravida 6,43 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,19 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,02 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,28 Milliarden SEK, gegenüber 28,21 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net