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Erste Schätzungen: Bravida mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

28.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bravida Holding AB
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Bravida wird voraussichtlich am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,57 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,31 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bravida in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 7,08 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,97 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,82 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 28,95 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 28,21 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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