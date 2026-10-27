Erste Schätzungen: Brenntag SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analysten haben ihre Prognosen für die Brenntag SE-Bilanz abgegeben.
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Brenntag SE wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,780 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brenntag SE in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,66 Milliarden EUR, gegenüber 15,17 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Brenntag