Erste Schätzungen: Bridger Aerospace Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Bridger Aerospace Group gibt voraussichtlich am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,593 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bridger Aerospace Group einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 82,0 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,557 USD, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 134,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 122,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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