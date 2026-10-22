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Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued
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Brookfield Asset Management präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,660 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Asset Management 0,610 CAD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Brookfield Asset Management für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,59 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,12 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,75 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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