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Erste Schätzungen: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units
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Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units veröffentlicht voraussichtlich am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,111 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,20 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 63,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,568 USD je Aktie, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 17,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 23,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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