Erste Schätzungen: Brookfield präsentiert Quartalsergebnisse

28.10.26 06:21 Uhr

Brookfield präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,967 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 90,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,54 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,47 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,83 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,710 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,14 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 108,27 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net