BRP veröffentlicht voraussichtlich am 03.12.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,791 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BRP noch 0,940 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,56 Prozent auf 2,29 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,25 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,18 CAD, gegenüber 3,99 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 9,40 Milliarden CAD im Vergleich zu 8,44 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net