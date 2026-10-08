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Erste Schätzungen: Bufab Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Bufab AB Registered Shs
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Bufab Registered gibt voraussichtlich am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,19 Milliarden SEK gegenüber 1,92 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,46 SEK, gegenüber 3,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 8,84 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,07 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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