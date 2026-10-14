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Erste Schätzungen: Bunge Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bunge Global AG
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Bunge Global veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bunge Global 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bunge Global in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 23,17 Milliarden USD im Vergleich zu 22,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 92,46 Milliarden USD, gegenüber 70,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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