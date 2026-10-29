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Erste Schätzungen: BuySell Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
BuySell Technologies Co.Ltd. Registered Shs
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BuySell Technologies stellt voraussichtlich am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 33,99 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,88 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 33,68 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 31,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BuySell Technologies einen Umsatz von 25,62 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 159,64 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 87,69 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 142,08 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 100,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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