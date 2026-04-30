Erste Schätzungen: BW Offshore stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BW Offshore gibt voraussichtlich am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,169 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,76 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 114,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,70 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,911 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,68 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 688,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,29 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.net