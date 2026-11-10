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Erste Schätzungen: BW Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
BW Offshore Ltd Registered Shs
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BW Offshore lädt voraussichtlich am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,145 USD aus. Im letzten Jahr hatte BW Offshore einen Gewinn von 1,31 NOK je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 155,0 Millionen USD für BW Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,02 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,484 USD, gegenüber 7,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 656,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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