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Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bygghemma Group First AB Registered Shs
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Bygghemma Group First Registered präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,205 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bygghemma Group First Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,78 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,60 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,24 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,810 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,34 Milliarden SEK, gegenüber 10,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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