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Erste Schätzungen: Cabot gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cabot Corp.
65.45 EUR -0.95 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen

Cabot gibt voraussichtlich am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 927,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 899,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD, gegenüber 6,02 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.12.15 Cabot Buy BB&T Capital Markets
11.11.15 Cabot Buy Deutsche Bank AG
13.08.15 Cabot Hold Deutsche Bank AG
04.05.09 Cabot hold Jefferies & Company Inc.
24.08.05 Cabot buy KeyBanc Capital Markets / McDonald

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