Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Cadence Design Systems wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden USD umgesetzt.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,32 Milliarden USD, gegenüber 5,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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