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Erste Schätzungen: Calix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Calix Inc
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Calix präsentiert voraussichtlich am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,409 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 290,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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08.01.16 Calix Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.10.15 Calix Outperform Northland Capital
29.04.15 Calix Neutral UBS AG
04.02.15 Calix Neutral UBS AG
29.10.12 Calix outperform Raymond James Financial, Inc.