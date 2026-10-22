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Erste Schätzungen: Calumet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Calumet Inc Registered Shs
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Calumet lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Calumet 3,61 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 24,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Calumet einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,069 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,09 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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