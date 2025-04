Erste Schätzungen: Cambricon Technologies A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel

Cambricon Technologies A wird voraussichtlich am 19.04.2025 die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,700 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cambricon Technologies A -0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 951,0 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 68,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,934 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,070 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden CNY, gegenüber 705,0 Millionen CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

