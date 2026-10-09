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Erste Schätzungen: Cambricon Technologies A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Cambricon Technologies Corporation Limited Registered Shs -A-
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Cambricon Technologies A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,45 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 169,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 CNY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,18 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 373,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,10 CNY je Aktie, gegenüber 3,31 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 17,17 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 6,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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