Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) lässt sich voraussichtlich am 03.12.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten schätzen, dass Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 45,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,35 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,43 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,51 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 8,62 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 33,08 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 61,64 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net