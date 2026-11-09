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Erste Schätzungen: Cannara Biotech legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Cannara Biotech Inc Registered Shs
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Cannara Biotech gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,96 Prozent auf 34,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 123,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 107,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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