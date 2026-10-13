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Erste Schätzungen: CanSino Biologics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S
3.72 EUR -0.24 EUR -6.06 %
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CanSino Biologics wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,252 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 HKD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 399,3 Millionen CNY betragen, verglichen mit 339,0 Millionen HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,332 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,120 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden CNY, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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