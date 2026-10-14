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Erste Schätzungen: Capstone Copper präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Capstone Copper präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,178 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 AUD je Aktie erzielt worden.

Capstone Copper soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden AUD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 914,9 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,858 AUD im Vergleich zu 0,640 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 4,17 Milliarden AUD, gegenüber 3,66 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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