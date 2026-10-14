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Erste Schätzungen: Capstone Copper präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Capstone Copper Corp Registered Shs
8.46 EUR -0.07 EUR -0.80 %
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Capstone Copper wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,129 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 709,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 824,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,608 USD, gegenüber 0,570 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 2,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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