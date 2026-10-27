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Erste Schätzungen: Cargojet legt Quartalsergebnis vor

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Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
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Cargojet wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,817 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 269,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,9 Millionen CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,24 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1,10 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 992,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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