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Erste Schätzungen: CarMax legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.06.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CarMax Inc.
38,09 EUR 0,60 EUR 1,60%
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CarMax äußert sich voraussichtlich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,957 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CarMax 1,38 USD je Aktie eingenommen.

CarMax soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 25,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 27,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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22.12.2017CarMax OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
05.10.2017CarMax PerformOppenheimer & Co. Inc.
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27.09.2018CarMax OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
06.06.2018CarMax BuyGabelli & Co
22.12.2017CarMax OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
25.09.2017CarMax OutperformRBC Capital Markets
22.06.2017CarMax OutperformRBC Capital Markets
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02.10.2018CarMax Peer PerformWolfe Research
05.10.2017CarMax PerformOppenheimer & Co. Inc.
07.04.2017CarMax Sector PerformRBC Capital Markets
18.01.2017CarMax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.04.2016CarMax Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.08.2005Update CarMax Inc.: ReduceUBS
30.03.2005Update CarMax Inc.: SellCL King

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