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Erste Schätzungen: Carpenter Technology legt Quartalsergebnis vor

14.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carpenter Technology Corp.
366,30 EUR 1,80 EUR 0,49%
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Carpenter Technology stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Carpenter Technology 1,88 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 10,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 800,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 727,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,27 USD, gegenüber 7,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 3,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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