Erste Schätzungen: CDON Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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CDON Registered lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,890 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 111,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -5,045 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,960 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 452,0 Millionen SEK, gegenüber 444,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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