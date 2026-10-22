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Erste Schätzungen: Cellnex Telecom legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
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Cellnex Telecom lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cellnex Telecom -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent auf 1,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,076 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,70 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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