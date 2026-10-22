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Erste Schätzungen: Cellnex Telecom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
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Cellnex Telecom wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,037 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,220 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,03 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 995,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,133 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,12 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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