Erste Schätzungen: Cementos Argos SA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

27.10.26 06:21 Uhr

Cementos Argos SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 161,29 COP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 181,48 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.383,01 Milliarden COP gegenüber 1.366,45 Milliarden COP im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 509,56 COP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 404,91 COP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5.323,64 Milliarden COP, gegenüber 5.155,68 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net