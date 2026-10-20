Erste Schätzungen: Cencora präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Cencora wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 87,97 Milliarden USD gegenüber 83,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,89 USD je Aktie, gegenüber 7,96 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 337,14 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 321,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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