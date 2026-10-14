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Erste Schätzungen: Centerra Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centerra Gold Inc.
19.98 EUR -0.04 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Centerra Gold wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,388 USD aus. Im letzten Jahr hatte Centerra Gold einen Gewinn von 1,98 CAD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 436,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 519,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,98 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.12.15 Thompson Creek Metals Company Underperform RBC Capital Markets
11.08.15 Thompson Creek Metals Company Hold Deutsche Bank AG
09.07.15 Thompson Creek Metals Company Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.07.15 Thompson Creek Metals Company Sell Deutsche Bank AG
23.01.15 Thompson Creek Metals Company Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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