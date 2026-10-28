Erste Schätzungen: Cerebras Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:21 Uhr

Cerebras Systems wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,155 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,00 Prozent verringert. Damals waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,20 Prozent auf 214,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cerebras Systems noch 135,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,498 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 887,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net