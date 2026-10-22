DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.610 -1,7%Euro 1,1245 +0,1%Öl 110,9 +1,9%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Charter A präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
94.12 EUR -2.32 EUR -2.41 %
Charts | News | Analysen

Charter A gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD gegenüber 8,34 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,79 USD aus. Im Vorjahr waren 36,21 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 54,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 54,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Charter A Aktie News

Werbung

Charter A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Charter A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.08.19 Charter A Hold The Benchmark Company
12.07.19 Charter A Buy Pivotal Research Group
31.07.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
27.04.18 Charter A Buy Pivotal Research Group
05.02.18 Charter A Buy Pivotal Research Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.