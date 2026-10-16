Erste Schätzungen: Chengdu Xgimi Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Chengdu Xgimi Technology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,340 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chengdu Xgimi Technology A ein EPS von -0,130 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 654,3 Millionen CNY aus – eine Minderung von 6,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chengdu Xgimi Technology A einen Umsatz von 701,1 Millionen CNY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,13 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,46 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.net
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