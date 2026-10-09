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Erste Schätzungen: China Coal Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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China Coal Energy Co Ltd (A)
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China Coal Energy präsentiert in der voraussichtlich am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,410 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 CNY je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent auf 42,43 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,35 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 159,41 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 147,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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