Erste Schätzungen: China International Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

16.10.26 06:21 Uhr

China International Capital wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,510 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 10,16 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,50 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,03 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,07 Milliarden CNY, gegenüber 53,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net