Erste Schätzungen: China Mobile legt Quartalsergebnis vor

China Mobile wird voraussichtlich am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 CNY gegenüber 1,29 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Mobile in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 264,26 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 249,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,63 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 6,45 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.053,41 Milliarden CNY, gegenüber 1.040,76 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

