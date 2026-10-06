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Erste Schätzungen: China Mobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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China Mobile Limited Registered Shs -A-
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China Mobile wird sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,31 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,44 CNY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 247,89 Milliarden CNY – ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Mobile 250,90 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,03 CNY, gegenüber 6,35 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1.043,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.050,19 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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