DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.326 +0,9%Euro1,1597 -0,1%Öl99,51 -0,4%Gold4.555 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht? Abhängigkeit vom Aktienmarkt: Wo sollte man investiert sein, wenn der Markt crasht?
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: China Railway Tielong Container Logistics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

25.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)
6,35 CNY 0,17 CNY 2,75%
Charts|News|Analysen

China Railway Tielong Container Logistics stellt voraussichtlich am 09.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Railway Tielong Container Logistics noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,05 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 29,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,89 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,451 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,39 Milliarden CNY, gegenüber 13,00 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf China Railway Tielong Container Logistics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf China Railway Tielong Container Logistics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung