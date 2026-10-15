DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,45 -4,0%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.775 -1,5%Euro 1,1214 +0,5%Öl 104,5 -1,4%Gold 4.134 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: China Resources Microelectronics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
China Resources Microelectronics Ltd Registered Shs -A-
48.36 CNY -1.46 CNY -2.93 %
Charts | News | Analysen

China Resources Microelectronics wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,284 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,56 Prozent auf 3,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics noch 2,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 13,29 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 11,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle China Resources Microelectronics Aktie News

Werbung

China Resources Microelectronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für China Resources Microelectronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.