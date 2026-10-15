Erste Schätzungen: China Resources Microelectronics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

15.10.26 06:21 Uhr

China Resources Microelectronics wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,284 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,56 Prozent auf 3,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics noch 2,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 13,29 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 11,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net