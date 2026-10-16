Erste Schätzungen: China State Construction Engineering A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.10.26 06:21 Uhr

China State Construction Engineering A wird sich voraussichtlich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,180 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China State Construction Engineering A 0,190 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll China State Construction Engineering A mit einem Umsatz von insgesamt 404,92 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 449,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,00 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,888 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,940 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.045,91 Milliarden CNY, gegenüber 2.079,96 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net