Erste Schätzungen: China Vanke gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

15.10.26 06:21 Uhr

China Vanke wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,432 HKD. Dies würde einen Gewinn von 70,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem China Vanke -1,470 HKD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll China Vanke 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 26,15 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Vanke 59,80 Milliarden HKD umsetzen können.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,815 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -8,070 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 207,67 Milliarden HKD, gegenüber 255,48 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net