Erste Schätzungen: CIENA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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CIENA wird sich voraussichtlich am 10.12.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.
17 Analysten schätzen, dass CIENA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll CIENA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,04 Prozent gesteigert.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,17 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 6,43 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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